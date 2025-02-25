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Kemerburgaz’da bir Cihantimur vakası daha! Aynı yolda aynı şekilde ikinci ölüm

Kemerburgaz'da bir Cihantimur vakası daha! Aynı yolda aynı şekilde ikinci ölüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 10:19
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz'da 22 Şubat gecesi, Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzeri yaşandı. Muhammet Gürcan Koçak isimli gence, arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Koçak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi araç sürücüsü ise kaçtı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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Kemerburgaz’da bir Cihantimur vakası daha! Aynı yolda aynı şekilde ikinci ölüm
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