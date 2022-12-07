07 Aralık 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonu şaştı! Atatürk’ün partisi mandacılara emanet
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’de lider Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis’e hakaret ederken, on binlerce dolar maaşla transfer edilen ithal danışmanlar, IMF’yi çare olarak gösteriyor.