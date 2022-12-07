07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonu şaştı! Atatürk’ün partisi mandacılara emanet

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonu şaştı! Atatürk’ün partisi mandacılara emanet

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2022 08:55
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’de lider Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis’e hakaret ederken, on binlerce dolar maaşla transfer edilen ithal danışmanlar, IMF’yi çare olarak gösteriyor.
Atatürk’ün partisi mandacılara emanet ATATÜRK'ÜN PARTİSİ MANDACILARA EMANET

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’nun vizyonu şaştı!
Kılıçdaroğlu'nun vizyonu şaştı!
Suriye’ye 5. olası harekat ne zaman?
Suriye'ye 5. olası harekat ne zaman?
Türkiye’ye F-16 kısıtlamasında yeni gelişme!
Türkiye'ye F-16 kısıtlamasında yeni gelişme!
Cevizoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na salvolar
Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na salvolar
CHP, ABD merkezli akla teslim oldu
"CHP, ABD merkezli akla teslim oldu"
Meclis’te ’Kürtçe’ tartışması
Meclis'te 'Kürtçe' tartışması
Yavaş Kılıçdaroğlu’nun çıkışını hiçe saydı
Yavaş Kılıçdaroğlu'nun çıkışını hiçe saydı
HDP’den TBMM’de skandal sözler
HDP'den TBMM'de skandal sözler
Bild gazetesinden Türkiye vurgusu!
Bild gazetesinden Türkiye vurgusu!
Çanakkale Köprüsü figürlerine kavuştu!
Çanakkale Köprüsü figürlerine kavuştu!
Prof. Dr. Teoman Duralı anısına!
Prof. Dr. Teoman Duralı anısına!
Pençe-Kilit şehidine veda!
Pençe-Kilit şehidine veda!
Daha Fazla Video Göster