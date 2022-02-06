06 Şubat 2022, Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava elektrik’ sözünü CHP’li Kemalpaşa Belediyesi yargıya taşıyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti sırasında "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" sözünden sonra CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde Cumhur İttifakı'nda yer alan meclis üyeleri çiftçiye bedava elektrik verilmesine ilişkin önerge verdi. Önerge Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Karakayalı ise bunun yasal olarak mümkün olmadığını öne sürüp "Yargıya taşıyacağız" dedi.