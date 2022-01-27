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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt: Yine boşa düştü

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Giriş: 27.01.2022 22:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda bir ihalenin 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek başka bir şirkete verildiğini iddia etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yanıtlarken "Öyle bir belge yok. Cumhurbaşkanımız hiçbir ihaleye veya ödemeye imza atmaz. Orada ne olduğu belli olmayan bir belge çıkarıyor ve yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.
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