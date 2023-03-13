Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için her yolu deniyorlar! Önce "Bozkurt Kemal", sonra "Mücahid Kemal" .

6'lı koalisyon masası tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha ilk günden ortaklık için HDP'ye sinyal çakarak "görüşeceğiz" açıklaması yapmıştı. HDP'den desteği alan Kılıçdaroğlu, Saadet Partililer tarafından ise "Mücahid" denilerek parlatılmaya çalışıldı. Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Başkan Erdoğan'ın "Bir olacağız, diri olacağız" sözlerini de kendisine slogan yaptı. Takiyye konusunda sınırı olmayan CHP'liler, terör örgütünün siyasi ayağı ile iş birliğini yok sayarcasına geçtiğimiz günlerde milliyetçi seçmenin gözünü boyamak için Kılıçdaroğlu'nu "Bozkurt Kemal" sloganlarıyla karşılamıştı.