15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için her yolu deniyorlar! Önce "Bozkurt Kemal", sonra "Mücahid Kemal" .

Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için her yolu deniyorlar! Önce "Bozkurt Kemal", sonra "Mücahid Kemal" .

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2023 21:12
Güncelleme:15.03.2023 17:27
6'lı koalisyon masası tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha ilk günden ortaklık için HDP'ye sinyal çakarak "görüşeceğiz" açıklaması yapmıştı. HDP'den desteği alan Kılıçdaroğlu, Saadet Partililer tarafından ise "Mücahid" denilerek parlatılmaya çalışıldı. Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Başkan Erdoğan'ın "Bir olacağız, diri olacağız" sözlerini de kendisine slogan yaptı. Takiyye konusunda sınırı olmayan CHP'liler, terör örgütünün siyasi ayağı ile iş birliğini yok sayarcasına geçtiğimiz günlerde milliyetçi seçmenin gözünü boyamak için Kılıçdaroğlu'nu "Bozkurt Kemal" sloganlarıyla karşılamıştı.
Binali Yıldırım’ın annesi toprağa verildi
Binali Yıldırım'ın annesi toprağa verildi
Selde can kaybı 13’e yükseldi
Selde can kaybı 13'e yükseldi
Asrın felaketinde tarihimiz de yıkıldı!
Asrın felaketinde tarihimiz de yıkıldı!
Tesadüf mü?
Tesadüf mü?
Başkan Erdoğan’ın adaylığı için imza toplanıyor
Başkan Erdoğan’ın adaylığı için imza toplanıyor
Ağıralioğlu, Akşener’le görüşecek
Ağıralioğlu, Akşener'le görüşecek
Sosyal medyada deprem manipülasyonu
Sosyal medyada deprem manipülasyonu
Togg Bursa yollarında böyle görüntülendi
Togg Bursa yollarında böyle görüntülendi
Orta Asya’dan 3 önemli konuk Ankara’da!
Orta Asya'dan 3 önemli konuk Ankara'da!
6’lı koalisyondan FETÖ ve PKK’ye mesaj!
6'lı koalisyondan FETÖ ve PKK'ye mesaj!
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama
Çarpıcı görüntüler! Böyle...
Çarpıcı görüntüler! Böyle...
Daha Fazla Video Göster