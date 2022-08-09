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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan provokatif çağrı: Otomobil almayın, sınava girmeyin

A Haber
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Giriş: 09.08.2022 12:38
Geçtiğimiz ay vatandaşlara sıfır otomobil almayın çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de öğretmenlere ''kariyer sınavına girmeyin'' mesajı verdi. Ana muhalefet liderinin peş peşe yaptığı bu çıkışlar HDP'nin sivil itaatsizlik provokasyonlarını akıllara getirdi.
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