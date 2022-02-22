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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk hakkında büyük gaf

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Giriş: 22.02.2022 23:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabarık olan "gaflar listesine" bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu 1938 yılında vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1939 yılında zeytin hakkında kanun çıkarttığını söyledi. Atatürk'ün vefat ettiği tarihten bir yıl sonrasında kanun çıkarttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı da tarih bilmemekle suçlamıştı. İşte o anlar...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk hakkında büyük gaf
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