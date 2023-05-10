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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıkça yalan söyleyip AK Partilileri tahrik etti! Fondaş kanalda seçim gecesi provokasyonu...

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Giriş: 10.05.2023 23:23
Türkiye seçimlere doğru yol alırken Gaziantep'te CHP'li isimler AK Parti standına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan olayda 4 AK Partili isim yaralanırken olay sonrası CHP'li kişiler AK Parti otobüsüne kaldırım taşı fırlatarak otobüsün camını kırdı. Yaşanan bu skandal sonrası Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında asılsız iddialarına ve tahriklerine kaldığı yerden devam ederek AK Parti'yi ve seçmenini hedef aldı. Kılıçdaroğlu "AK Parti'nin tahrik ettiği bazı unsurlar, kaybettiklerini görünce, sokaklara çıkıp ateş edebilirler." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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