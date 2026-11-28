Sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek: Kar ve fırtına alarmı!

İstanbul'a hafta sonuyla birlikte Sibirya soğukları geliyor. Sıcaklıkların hızla düşerek gece saatlerinde 2 dereceye kadar gerilemesi, fırtınanın hızının ise saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Peki soğuk hava ne kadar sürecek, İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? Tüm merak edilen detayları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve konuğu Meteoroloji Mühendisi Adil Tek aktardı.