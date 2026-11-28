Ev ve arsa alıp satacaklar dikkat! Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık'ta zorunlu hale geliyor

Daha öncesinde araç alım satımlarında noterde uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi, artık taşınmaz satışlarında tapuda da devreye giriyor. Ev ve arsa alıp satacakları yakından ilgilendiren yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyor ve zorunlu hale geliyor. Olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlayan sistemin tüm detaylarını, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sorularını yanıtlayan Gayrimenkul Uzmanı Burak Susuz anlattı.