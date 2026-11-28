Bakan Uraloğlu Sinop'ta açıkladı! 24 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 132 milyar liralık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta düzenlenen Boyabat Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuştu. Son 24 yılda Sinop'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 4 kilometreden 130 kilometreye çıkarıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hizmete alınacak yeni tünel projelerini de duyurdu.