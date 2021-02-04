Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! Başkan Erdoğan'a 100 bin TL ödeyecek

Son dakika haberi... 26 Kasım 2019'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkemeden kötü haber. Başkan Erdoğan, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davada 100 bin TL tazminat kazandı. Detayları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019'daki partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019'da partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazand��m.' Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.