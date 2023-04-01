Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: Seccadeyi görmeyen kişi Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl görecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde ayakkabılarıyla verdiği poz büyük tepki çekerken Kılıçdaroğlu yaşanan olay sonrası özür dilemek yerine "Üzgünüm" ifadelerini kullandı. Yaşanan olayları A Haber ekranlarında yorumlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Seccadeyi görmeyen kişi, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl görecek?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Göksu ayrıca "Dün başörtüsüne çaput diyeceksiniz, değerleri yok sayacaksınız sonra da muhafazarkardan oy almak için direksiyonu kıracaksınız." ifadelerini kullandı.