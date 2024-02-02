Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in İYİ Parti iddialarını yalanladı: Para alışverişi olmadı Meral Hanım gerçeği söylemiş

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası birbirlerinden kopan İYİ Parti ile CHP arasında şimdi de "yardım parası" krizi yaşanıyor. Özgür Özel'in iddiaları sonrası sert açıklamalarda bulunan Meral Akşener "Eski Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun, Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP bir liralık yardım yapmış mı? Bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini Özel'i yalanlamıştı. Bu sözler sonrası tüm gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin yaptığı "İYİ Parti ve CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral Hanım gerçeği söylemiş" ifadeleriyle Özel'i yalanladı. İşte detaylar...