03 Temmuz 2023, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıkıp tatile gitti
Seçim sürecinde evinin 'mütevazı' mutfağından yayınlar yapıp 'halktan biri' olduğu imajını vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlarının algı çalışmasından ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek’te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi. Villanın bir haftalık ücretinin iki kişi için yaklaşık 2 milyon 216 bin lira olduğu belirtildi. A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında konuyla ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu.