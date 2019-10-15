15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.10.2019

Kemal Kılıçdaroğlu ile Pervin Buldan ortak paydada buluştu

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, bugün partilerin grup toplantılarında da ele alındı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, harekata destek olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP grubunda konuşan Eş Başkan Pervin Buldan ortak paydada buluştu. Kılıçdaroğlu ile Buldan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'ye şantaj AB'yi vurur
"Türkiye'ye şantaj AB'yi vurur"
Resulayn'daki terör hedefleri yerli ÇNRA'larla vuruldu
Resulayn'daki terör hedefleri yerli ÇNRA'larla vuruldu
PKK ve DEAŞ'a büyük operasyon
PKK ve DEAŞ'a büyük operasyon
'Barış Pınarı' harekatından sıcak çatışma anları
'Barış Pınarı' harekatından sıcak çatışma anları
Kılıçdaroğlu: Suriye'ye teröristleri gönderdiler
Kılıçdaroğlu: Suriye'ye teröristleri gönderdiler
İşte teslim olan teröristin ibretlik görüntüsü
İşte teslim olan teröristin ibretlik görüntüsü
Çünkü Biz Türkiye'yiz sosyal medya bu klibi konuşuyor
"Çünkü Biz Türkiye'yiz" sosyal medya bu klibi konuşuyor
Akşener'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Türk topçusu...
Akşener'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Türk topçusu...
Ayn El Arab'daki PYD’li teröristlerin inleri görüntülendi
Ayn El Arab'daki PYD’li teröristlerin inleri görüntülendi
HDP’li vekilden polise tehdit!
HDP’li vekilden polise tehdit!
ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor?
ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor?
ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı
ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı
Daha Fazla Video Göster