Kemal Kılıçdaroğlu ile Pervin Buldan ortak paydada buluştu

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, bugün partilerin grup toplantılarında da ele alındı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, harekata destek olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP grubunda konuşan Eş Başkan Pervin Buldan ortak paydada buluştu. Kılıçdaroğlu ile Buldan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.