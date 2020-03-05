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05.03.2020

Kemal Kılıçdaroğlu dün söylediğini bugün unuttu! CHP'nin "Suriye" tutarsızlığı |Video

Tüm dünyanın gözü bugün Moskova'da yapılacak Başkan Erdoğan - Putin görüşmesine çevrilmişken, CHP çelişkili açıklamalarıyla tepki çekmeye devam ediyor. Dün diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğini savunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Başkan Erdoğan'ın İdlib ile ilgili dünya liderleriyle görüşmesini eleştirerek yine kendisiyle çelişti.

Tüm dünyanın gözü bugün Moskova'da yapılacak Başkan Erdoğan - Putin görüşmesine çevrilmişken, CHP çelişkili açıklamalarıyla tepki çekmeye devam ediyor. Dün diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğini savunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Başkan Erdoğan'ın İdlib ile ilgili dünya liderleriyle görüşmesini eleştirerek yine kendisiyle çelişti.

BU KEZ DE YARDIMCISI İLE ÇELİŞTİ

Dış ilişkilerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Rusya ile görüşmesini desteklerken, Kılıçdaroğlu son grup toplantısında "Rusya'da ne işimiz var?" mesajı verdi. Her defasında hükümeti sorunu masada çözmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu, Esad güzellemesi yaparak rejimle görüşün çağrılarını unuttu ve "Demokrasiden ödün veren bir rejimi savunmadık. Hiç bir zaman Suriyedeki rejimi savunmadık." ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Esad rejiminin, masum sivilleri katlettiği dönemde temaslarda bulunmak için Şam'a heyet gönderdiği de hala hafızalardaki tazeliğini koruyor.

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