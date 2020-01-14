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14.01.2020

Türkiye'nin ateşkes çabalarını görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu darbeci Hafter'i savundu

Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin Libya'daki ateşkes çabalarını görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük skandal. CHP lideri Kılıçdaroğlu "Hafter'i neden düşman ilan ettik? İki tarafı barıştırmamız, Hafter'le konuşmamız lazım" dedi. CHP liderinin bu sözleri sosyal medyada sert tepki gördü.

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Kemal Kılıçdaroğlu darbeci Hafter'i savundu
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