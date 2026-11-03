Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Memur, emekli ve asgari ücret zammında yeni hesap

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 8,28'e ulaşırken, memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu. Kasım ayı kira artış tavanı yüzde 31,23 olarak belirlenirken, asgari ücrette yüzde 30-33 aralığında zam beklentisi gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, maaş zamlarına ilişkin hesaplamaları ve masadaki senaryoları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.