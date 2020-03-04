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04.03.2020

“El muhaberat’ın siyasi ayağı kim?” tartışması! CHP Esad rejimine neden destek veriyor? |Video

Suriye’de krizin başladığı 2011 yılından bu yana CHP ile Beşar Esad’ın yolu hep kesişti. Yerli ve milli politikanın yakınından dahi geçmeyen CHP, Türkiye ile Suriye karşı karşıya geldiği andan bu yana da Türkiye’nin yanında değil Esad’ın tarafında olmayı tercih etti. CHP Esad rejimine neden destek veriyor? Detaylar A Haber ekranlarında...
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