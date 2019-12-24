BİZE ULAŞIN
24.12.2019
Kemal Kılıçdaroğlu kirli çarkı itiraf edeni kovuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rüşvet krizinde bir kez daha sözde demokrat olduğunu gösterdi. Kendisini eleştiren, politikalarına karşı çıkan herkesin ihraç edilmesiyle CHP'deki tek adam yönetimi yine tescillendi. CHP şimdi de rüşvet krizini ortaya çıkartan eski vekilleri Sinan Aygün'ü partiden atmak için girişimlere başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.