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24.12.2019

Kemal Kılıçdaroğlu kirli çarkı itiraf edeni kovuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rüşvet krizinde bir kez daha sözde demokrat olduğunu gösterdi. Kendisini eleştiren, politikalarına karşı çıkan herkesin ihraç edilmesiyle CHP'deki tek adam yönetimi yine tescillendi. CHP şimdi de rüşvet krizini ortaya çıkartan eski vekilleri Sinan Aygün'ü partiden atmak için girişimlere başladı.

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