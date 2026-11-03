Ekim enflasyonuyla emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı

TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,58 olarak açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin ocak zammına ilişkin 4 aylık hesap netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif artış yüzde 8,28'e ulaşırken, memur ve memur emeklileri için yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. En düşük emekli maaşından örnek zam hesaplamalarına, kira artış tavanından fırsatçılık uyarılarına kadar merak edilen ayrıntıları Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.