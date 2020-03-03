Son dakika: Esad rejimi yine sivilleri hedef aldı!
Son dakika haberi... Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda sivil ise, hastanelere kaldırıldı.
Rejim ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib kent merkezi, Benniş beldesi ve Sehil Ruc bölgesine bağlı Udvan köyüne düzenledikleri saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.
Yaralanan çok sayıda sivil, hastanelere kaldırıldı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde rejim güçlerinin İdlib kent merkezine düzenlediği roket saldırısında 4'ü çocuk 9 sivil, Udvan köyüne düzenlediği top atışında 2 sivil yaşamını yitirdi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'nın Benniş beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 sivil hayatını kaybetti.
ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.
Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.
17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.
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