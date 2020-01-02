Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! Şimdi de Libya çelişkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki yapmış olduğu çelişkili açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Nevşehir'de il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin neden Doğu Akdeniz'de olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ilginç bir çıkış yapmıştı. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma sonrasındaysa hemen çark etti. Bu kez de Libya'da ne işimiz var demeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün geçmiyor ki çelişkisi gözler önüne çıkmasın. Beş ay önce Türkiye neden Doğu Akdeniz'de değil?" derken bugün de Meclis'e gelen Libya tezkeresine hayır oyu vereceklerini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YİNE AYNI TAVIR! ÖNCE 'NEDEN YOKUZ!' ŞİMDİ 'NE İŞİMİZ VAR' DEDİ

CHP'nin Libya tezkeresi için hayır oyu vereceği kesinleşti. Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Akdeniz'in yer altı zenginliklerinden yararlanmak için "Armut piş, ağzıma düş" politikasının bir işe yaramayacağı ortada." demişti.

Önce "Niye herkesin olduğu yerde biz yokuz" dedi. Başkan Erdoğan Akdeniz'de var olmak için adımlar atıldığında da "Ne işimiz var Libya'da" diye çıkışarak yine bir çelişkisini ortaya koydu.