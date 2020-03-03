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Kemal Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çelişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020
KILIÇDAROĞLU ŞEHİTLER TEPESİ KONUSUNDA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

'nun için geçmişte söyledi sözler ortaya çıktı. Arşivden çıkan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çeliştiğini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı , geçtiğimiz günlerde "Bütün milletime söz veriyorum millet ittifakı geldiğinde boş kalacak." demişti. Kılıçdaroğlu'nun arşivlerden çıkan görüntüleri yine kendisiyle çeliştiğini ortaya çıkardı. Bakın Kılıçdaroğlu daha önce Şehitler Tepesi için ne demiş.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bütün milletime söz veriyorum millet ittifakı geldiğinde Şehitler Tepesi boş kalacak" dediği Şehitler Tepesi için daha önceden söyledikleri ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Şehitler Tepesi boş değil ki; o tepede yüz binlerce şehit var. O tepede dalgalanan bayrağımız var" dediği ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çelişti! İşte arşivden ortaya çıkanlar | VİDEO KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞEHİTLER TEPESİ KONUSUNDA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ! İŞTE ARŞİVDEN ORTAYA ÇIKANLAR | VİDEO

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