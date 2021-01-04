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Kemal Kılıçdaroğlu da başörtülü hakime karşı çıkmıştı

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 17:19
CHP Mersin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerine tepkiler gelmeye devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hakimlerin başörtülü olmasına karşı çıktığı ortaya çıktı. Arşivlerde CHP Genel Başkanını zora sokacak başka ifadeleri de var. İşte A Haber'in gözünden kaçmayan Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları...

CHP Mersin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerine tepkiler gelmeye devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hakimlerin başörtülü olmasına karşı çıktığı ortaya çıktı. Arşivlerde CHP Genel Başkanını zora sokacak başka ifadeleri de var. İşte A Haber'in gözünden kaçmayan Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları...

İşte CHP eski milletvekili Fikri Sağların başörtüsü konusunda maskesini düşüren 25 Ekim 1987 tarihli Milliyet haberi! İŞTE CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ FİKRİ SAĞLAR'IN "BAŞÖRTÜSÜ" KONUSUNDA MASKESİNİ DÜŞÜREN 25 EKİM 1987 TARİHLİ MİLLİYET HABERİ!
CHP ve Sözcü Gazetesine A Haberde sert tepki: Bir zihnin dışa vurumu CHP VE SÖZCÜ GAZETESİNE A HABER'DE SERT TEPKİ: BİR ZİHNİN DIŞA VURUMU

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