Kemal Kılıçdaroğlu da başörtülü hakime karşı çıkmıştı

CHP Mersin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerine tepkiler gelmeye devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hakimlerin başörtülü olmasına karşı çıktığı ortaya çıktı. Arşivlerde CHP Genel Başkanını zora sokacak başka ifadeleri de var. İşte A Haber'in gözünden kaçmayan Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları...

CHP Mersin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerine tepkiler gelmeye devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hakimlerin başörtülü olmasına karşı çıktığı ortaya çıktı. Arşivlerde CHP Genel Başkanını zora sokacak başka ifadeleri de var. İşte A Haber'in gözünden kaçmayan Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları...