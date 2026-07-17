Toplu ulaşım yine zamlandı! İBB'de karar CHP oylarıyla geçti!

İBB Meclisi, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapılmasını kararlaştırdı. AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen yeni tarifeyle toplu taşıma, taksi, minibüs ve okul servis ücretleri arttı. 20 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle tam bilet 46,20 liraya yükselirken, öğrenci abonmanı ve taksi ücretleri de zamdan nasibini aldı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.