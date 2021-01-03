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CHP ve Sözcü Gazetesine A Haber'de sert tepki: Bir zihnin dışa vurumu

A Haber
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Giriş: 03.01.2021 15:08
CHP başörtüsünü nasıl istismar ediyor? CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar başörtülü hakimleri hedef aldı? Ayasofya'nın cami olmasından kimler neden rahatsız oluyor? CHP neden başörtüsünü hedef alıyor? AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

CHP başörtüsünü nasıl istismar ediyor? CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar başörtülü hakimleri hedef aldı? Ayasofya'nın cami olmasından kimler neden rahatsız oluyor? CHP neden başörtüsünü hedef alıyor? AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

BİR ZİHNİN DIŞA VURUMU

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Kadınlar üzerinden siyaset bertaraf edilmeli. CHP için başörtüsü sadece siyasi malzeme. Sağlar'ın sözleri bir zihnin dışa vurumudur." ifadelerini kullandı.

CHP MİLLETE RAĞMEN SİYASET YAPIYOR

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise "Türk siyaseti için yüz karasıdır. Artık bu dil kirli bir dildir. Bu dil ayıplı sakıncalı ayrıştırıcı ve bölücü bir dildir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da türbanın kaldırılması kararını AYM'ye götürmüştür. CHP lideri savunduğu şeylerin tersini de söyleyebiliyor. CHP millete rağmen siyaset yapan bir parti halinde. " şeklinde konuştu.

"HAÇLILARIN SÖZCÜSÜ"

Atay, Sözcü Gazetesine de tepki göstererek "Sözcü Gazetesi haçlıların sözcülüğünü yapıyor. Haçlıların sözcüsü gibi başlık atmıştır bunun hesabını Türk halkına verecektir." şeklinde konuştu.

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