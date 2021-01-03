Katıldığı bir TV kanalında "Türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum" diyerek ayrıştırıcı bir dil kullanan CHP'li Fikri Sağlar ile ilgili arşivlerden çok çarpıcı bir gazete kupürü ortaya çıktı. 25 Ekim 1987 yılında Milliyet gazetesinde yer alan haberde o zaman SHP’nin Genel Sekreteri olan Fikri Sağlar’ın “Oyumuz SHP’ye” başlıklı bir afiş hazırlattığı arşivlerden kaçmadı. Haberdeki fotoğrafta Fikri Sağlar’ın bu gazeteyi odasındaki panoya astığı görülmekte... Fikri Sağlar’ın geçmişteki tavrıyla şimdiki tavrı arasındaki uçurumu Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında değerlendirdi. Karaman, olayı derinlemesine analiz ederek, Fikri Sağlar'a “Bu ifadelerinden dolayı utanacak mı?” sorusunu yöneltti. Nazif Karaman, konuşmasında o dönemde Sağlar'ın başörtülü insanlardan nasıl oy avcılığına soyunduğunu tek tek deşifre etti. Karaman, Milliyet’te yer alan haberin kaynağını ise CHP’li bir gazeteci olan ve geçmişte de CHP’nin basın danışmanı olan Şaban Sevinç olarak açıkladı.

Katıldığı bir TV kanalında "Türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum" diyerek ayrıştırıcı bir dil kullanan CHP'li Fikri Sağlar ile ilgili arşivlerden çok çarpıcı bir gazete kupürü ortaya çıktı.

25 Ekim 1987 yılında Milliyet gazetesinde yer alan haberde, o zaman SHP'nin Genel Sekreteri olan Fikri Sağlar'ın "Oyumuz SHP'ye" başlıklı bir afiş hazırlattığı arşivlerden kaçmadı. Haberdeki afişte başörtülü kadın kullanıldığı görüldü.

"FİKRİ SAĞLAR BU İFADELERİNDEN DOLAYI UTANACAK MI?"

Haberdeki fotoğrafta Fikri Sağlar'ın bu gazeteyi odasındaki panoya astığı görülmekte... Fikri Sağlar'ın geçmişteki tavrıyla şimdiki tavrı arasındaki uçurumu Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında değerlendirdi.

Karaman, olayı derinlemesine analiz ederek, Fikri Sağlar'a "Bu ifadelerinden dolayı utanacak mı?" sorusunu yöneltti.

Nazif Karaman, konuşmasında o dönemde Sağlar'ın başörtülü insanlardan nasıl oy avcılığına soyunduğunu tek tek deşifre etti.

Karaman, Milliyet'te yer alan haberin kaynağını ise CHP'li bir gazeteci olan ve geçmişte de CHP'nin basın danışmanı olan Şaban Sevinç olarak açıkladı.