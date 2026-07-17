Ankara'da Terörsüz Türkiye mesaisi!

"Terörsüz Türkiye" sürecinde önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasa teklifi için Ankara'da görüşmeler vardı. Peki bu toplantılardan ne çıktı? A Haber Ankara muhabiri Oğuzhan Gültekin aktardı...