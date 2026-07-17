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Olcay Baykal, son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

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