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Sevgilisinin arabasına çekiçli saldırdı

Afyonkarahisar'da sevgilisine sinirlenen genç kadın, eline aldığı çekiçle öfkesini sevgilisinin aracı ve tamirhane dükkanından çıkardı.

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