İsmail Güneş'in eşi A Haber'e konuştu: "17 yıldır ilk kez yüzümüz güldü"

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 ismin şehit edildiği karanlık suikastta, adaletin tecellisi için dev bir adım atıldı. Hain terör örgütü FETÖ'nün karartmaya çalıştığı dosyada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yeni soruşturma kapsamında 19 kritik tutuklama gerçekleşti. Helikopterde bulunan ve son nefesine kadar görevini yapan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, 17 yıl sonra gelen bu tarihi gelişmeyi A Haber'e değerlendirdi. Güneş, kurulan özel ekibin titiz çalışmasıyla devletin varlığını en derinden hissettiklerini belirterek, yaşanan operasyonların kendileri için bir "milat" olduğunu vurguladı.