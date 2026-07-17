ABD yaz saati modeline geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın önerisiyle uygulanmaya başlayan kalıcı yaz saati uygulamasına geçiş için dev bir adım attı. ABD Temsilciler Meclisi, mart-kasım döneminde uygulanan yaz saatinin yıl boyunca kalıcı hale getirilmesini öngören tasarıyı 117 "hayır" oyuna karşı 308 "evet" oyuyla kabul etti. Türkiye'nin yıllar önce hayata geçirdiği bu vizyoner sistemin, enerji tasarrufu ve sosyal hayata katkılarıyla tüm dünyaya örnek olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.