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Kemal Kılıçdaroğlu Batı'ya "söz" vermeye devam ediyor!

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Giriş: 10.05.2023 12:03
Alman haber ajansı Deutsche Welle'ye de (DW) konuşan Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız. Dolayısıyla bu çerçevede yapılması gereken bütün düzenlemeleri altı liderin uzlaşması ile kendi ülkemizde sağlayacağız. Biz NATO İttifakı'nın bir üyesiyiz ve aynı zamanda AB'ye de tam üyelik için başvuran bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır" dedi.
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