BİZE ULAŞIN
17.12.2019
Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı eleştirmek için kendi sözlerini yalanladı
Muhalefet etmeyi ülkenin çıkarlarına ters olan her işin peşinde olmak ile karıştıran Kemal Kılıçdaroğlu, yine söylemleriyle kendisini yalanladı. Başkan Erdoğan'ın, "Gerekirse İncirlik ve Kürecik'i kapatırız." açıklamasını hedef almaya kalkan Kılıçdaroğlu, restleşmeyle sorunların çözülemeyeceğini ifade etti. Oysa ki aynı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl bir televizyon kanalında ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı "İncirlik ve Kürecik kapatılsın." diye konuşmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.