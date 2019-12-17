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17.12.2019

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı eleştirmek için kendi sözlerini yalanladı

Muhalefet etmeyi ülkenin çıkarlarına ters olan her işin peşinde olmak ile karıştıran Kemal Kılıçdaroğlu, yine söylemleriyle kendisini yalanladı. Başkan Erdoğan'ın, "Gerekirse İncirlik ve Kürecik'i kapatırız." açıklamasını hedef almaya kalkan Kılıçdaroğlu, restleşmeyle sorunların çözülemeyeceğini ifade etti. Oysa ki aynı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl bir televizyon kanalında ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı "İncirlik ve Kürecik kapatılsın." diye konuşmuştu.

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