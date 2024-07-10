10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kayseri provokasyonunda PKK-FETÖ izi
Kayseri'de Suriyelilerle ilgili yaşanan provokatif olaylarda terör izine rastlandı. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgilere göre provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan bazı hesapların PKK/KCK, bazılarının ise FETÖ/PDY ile müzahiri olduğu tespit edildi. A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, canlı yayında detayları aktardı. Karadağ, "Kayseri’de başlayıp Suriye’de de etkisini gösteren olaylarla ilgili yeni perde arkası bilgiler çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Kayseri’deki olaylarda hem PKK/PYD izi hem de FETÖ izine rastlandı." ifadelerini kullandı.