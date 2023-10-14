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Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu üyelerinden “Filistin için yola çık” çağrısı

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Giriş: 14.10.2023 15:42
Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu üyelerinden “Filistin için yola çık” çağrısı geldi. İsrail’in kadın, çocuk demeden Gazzelileri katlettiğini ve bütün dünyanın bu yaşananlara sessiz kaldığına dikkat çeken platform üyeleri Gazze için yola çıkıyor. Hedefleri ise yürüyerek Filistine ulaşmak..
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“Filistin için yola çık” çağrısı
“Filistin için yola çık” çağrısı
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