Katil Netanyahu Katar’dan özür diledi: İsrailli bakanlar çileden çıktı! Özrün perde arkası aralandı: Barışa giden yol Doha’dan geçiyor

Katil İsrail, geçtiğimiz haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin yapıldığı binayı vurarak 6 Hamas üyesini öldürmüştü. Bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak, Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi. Bu telefon görüşmesini değerlendiren A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Bu özür bize şunu gösteriyor: Barışa giden yol Doha'dan geçiyor" dedi. Öte yandan, İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'yu sert şekilde eleştirerek özre tepki gösterdiler.

