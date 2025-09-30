Katil Netanyahu Katar’dan özür diledi: İsrailli bakanlar çileden çıktı! Özrün perde arkası aralandı: Barışa giden yol Doha’dan geçiyor

30 Eylül 2025, Salı

Giriş: 30.09.2025 01:31
Güncelleme:30.09.2025 01:31
Katil İsrail, geçtiğimiz haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin yapıldığı binayı vurarak 6 Hamas üyesini öldürmüştü. Bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak, Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi. Bu telefon görüşmesini değerlendiren A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Bu özür bize şunu gösteriyor: Barışa giden yol Doha'dan geçiyor" dedi. Öte yandan, İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'yu sert şekilde eleştirerek özre tepki gösterdiler.
