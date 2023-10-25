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Katil İsrail'in tarihle örtüşmeyen yalanları A Haber'de çürütüldü: Yahudilerin eline geçen toprak yüzde 1'i bulmaz

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Giriş: 25.10.2023 22:58
Katil İsrail'in tarihi gerçeklerle örtüşmeyen Yahudiler Filistin topraklarını satın aldı yalanı A Haber ekranlarında çürütüldü. Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Filistinlilerin Yahudilere birçok toprak sattığına ilişkin abartılı iddialar hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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