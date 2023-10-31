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Katil İsrail'in Gazze katliamında 25. gün | Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı! 3 bin 457 çocuk öldürüldü

A Haber
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Giriş: 31.10.2023 09:42
Terör devleti İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Masum çocuklar katlediliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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