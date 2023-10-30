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KATİL İsrail’in Gazze katliamında 24. gün! A Haber bölgede… Bombardıman devam ediyor

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 09:53
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde masum sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu aktardı.
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