08 Ağustos 2024, Perşembe
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Katar Emiri Al Sani Ankara'ya geliyor! Başkan Erdoğan ile Külliye'de kritik görüşme! İşte görüşmenin ana gündem maddeleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi ağırlayacak. Ana gündemin Gazze olacağı görüşmede bölgesel ve ikili ilişkiler de ele alınacak. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. İşte detaylar...