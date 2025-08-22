22 Ağustos 2025, Cuma
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı! Bakan Uraloğlu: Türkiye merkez ülke oldu
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı’nın temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “23 yılda ulaşıma 300 milyar dolar yatırım oldu. Türkiye Demir İpek Yolu’nda merkez ülke oldu. Zengezur Koridoru küresel ticarete etki edecek.” dedi.