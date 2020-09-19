Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında izolasyon kurallarına uymayanlara "taksirle adam öldürmek" suçundan işlem yapılacağını açıkladı. Avukat Mehmet Sarı A Haber canlı yayınından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu açıklamalarını değerlendirdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptı ve esnafı ziyaret ederek kurullara uyulup uyulmadığını inceledi.

Vali Karaloğlu, vatandaşlara koronavirüse karşı mücadelenin bitmediğini ve fiziki mesafeye mutlaka dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yaptı.

"TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRMEK"

Karantina sürecinde evden çıkılmaması gerektiğini belirten Karaloğlu, ''İzolasyonu terk edip sokağa çıkmanın cezası 'taksirle adam öldürmek' suçudur'' ifadesini kullanarak, izolasyonu ihlal edenlere bu suçtan işlem yapılacağını söyledi.

BÖYLE BİR YARGILAMA OLABİLİR Mİ?

Avukat Mehmet Sarı A Haber canlı yayınından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu açıklamalarını değerlendirdi.

Böyle bir durumun gerçekleşme ihtimaline değinen Avukat Sarı, "Bulaşıcı bir hastalığa sahip olduğunu bildiği hale, bunun başkaları tarafından ölüm riski taşıdığını bildiği halde ölüme sebebiyet vermek. Bu anlamda bir soruşturma yapılabilir mi? Ben, Sayın Vali'nin bu noktalarda soruşturma yapılabileceğini, kolluk tarafında bu yönde ifadeler alınabileceği yönündeki hususu tartışmasız soruşturma mercileri bakımından bir takdir yönü olduğunu ifade edebilirim. Soruşturmayı bu yönde tahlil edebilirler." şeklinde konuştu.