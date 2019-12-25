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25.12.2019

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınları ile ilgili olarak, "38 noktada yangın söndü. 17 noktada devam ediyor. Olumsuz hava şartları çalışmaları zorlaştırıyor. Toplamda 260 hektar alan zarar gördü.7 kişi hakkında adli işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.

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