25 Aralık 2022, Pazar
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Karadeniz'de yeni müjde ne olacak? Yeni rezerv mi bulundu? Gözler Başkan Erdoğan'da... Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Başkan Erdoğan müjdenin haberini Erzurum'da verdi. Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğal gazın Türkiye'deki tüketim sistemine bağlanması için çalışmaların devam ettiği söyledi. Erdoğan, "Pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız" dedi. Başkan Erdoğan’ın yarın açıklayacağız doğal gaz müjdesi ne olacak? Yeni rezerv mi bulundu? SETA Enerji Araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Bütün sondaj gemilerimiz Abdülhamid Han dışında bölgede. Aslında iki ihtimal de söz konusu yeni keşif de gelebilir Çaycuma kuyusundan, bölgedeki gaz miktarı da artabilir. Bence ikisine de hazırlıklı olmakta fayda var." ifadelerini kullandı.