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Karadeniz'de ilave rezervler bulunabilir mi? Karadeniz gazını 2023'te kullanacak mıyız?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2021 09:55
Güncelleme:08.06.2021 10:08
Başkan Erdoğan, Sakarya Gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfinin yapıldığını açıklamıştı. Daha önceden aynı sahadaki Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmişti. Böylece toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaşmış oldu. Peki, Karadeniz'de ilave rezervler bulunabilir mi? Karadeniz gazını 2023'te kullanacak mıyız? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.
Karadeniz gazını 2023'te kullanacak mıyız?
Karadeniz gazını 2023'te kullanacak mıyız?
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