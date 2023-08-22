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Karadeniz'de çifte saldırı! Rus savaş uçakları Ukrayna'ya ait iki askeri botu imha etti

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 16:36
Doğu Avrupa'daki savaşın merkez üssü haline gelen Karadeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. Rusya, Yılan Adası yakınlarında Ukrayna'ya ait iki askeri botun yok edildiğini açıkladı.
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