Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın altın rezervi açısından zengin olduğu biliniyordu. Özellikle Kelbecer ve Zengilan bölgelerinde Sovyet döneminde belirlenmiş yataklar mevcuttu. İşte o kaynak yıllarca Ermenistan tarafından kullanıldı. Şimdi ise gerçek sahiplerinde. Peki Karabağ altını neden önemli? Ne kadar altın var? Bu kaynak nasıl kullanılacak? Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Azerbaycan’dan aktardı.

Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın altın rezervi açısından zengin olduğu biliniyordu. Özellikle Kelbecer ve Zengilan bölgelerinde Sovyet döneminde belirlenmiş yataklar mevcuttu. İşte o kaynak yıllarca Ermenistan tarafından kullanıldı. Şimdi ise gerçek sahiplerinde. Peki Karabağ altını neden önemli? Ne kadar altın var? Bu kaynak nasıl kullanılacak? Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'dan aktardı.

"YERİN ALTINDA 140 TON ALTIN VAR"

A Haber'e konuşan Azerbaycanlı kuyumcu, "Bu işin komik bir tarafı var. Elimde bir çeyrek altın var. Avrupa ülkesi İsviçre'den... Bizim kendi altınımızı Avrupa aldı kendinde imal edip bize satıyor. Bize kar değil bu çok pahalıya geliyor. Onun için Karabağ'da Kelbecer'de olan 140 ton malumatımıza göre yerin altında olan altın kendimize ait inşallah bu işlemler bizde olsa daha büyük karı olur. Yerin altında olan altın 140 ton" ifadelerini kullandı.

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